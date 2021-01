Covid | Miozzo | “Lockdown unica soluzione | ma non possiamo farlo”

Leggi su dire

(Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA – “La soluzione migliore sarebbe quella che abbiamo preso a marzo-aprile, ovvero il lockdown totale e nazionale, ma non possiamo più farlo. Dopo un anno così il Paese è in grande sofferenza. Alcune categorie sono alla disperazione: spettacolo, turismo, ristorazione, sport”. Lo ha detto il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, in un’intervista sul Messaggero, secondo il quale “l’immunità di gregge non arriverà prima della fine dell’estate, verso l’autunno. Per questo è fondamentale non abbassare la guardia. Dovremo convivere con il Covid forse per qualche anno“.