Covid | l’appello del sindaco di Palermo | “Roma dichiari la Sicilia zona rossa”

(Di lunedì 11 gennaio 2021) PALERMO – “Siamo di fronte al dilagare dell’epidemia, spinto anche da comportamenti irresponsabili di tanti. Oggi si è registrato un ulteriore aumento dei contagi e, fatto ancor più preoccupante, un indice di positività che sfiora il 20%, con gli ospedali e i pronto soccorso prossimi alla saturazione. Prima che sia troppo tardi, prima che si contino in Sicilia migliaia di morti, torno a chiedere al governo nazionale di dichiarare la nostra regione ‘Zona Rossa’, individuando le necessarie misure per sostenere economicamente chi sarà inevitabilmente danneggiato”. Lo dice il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. “In attesa che questo avvenga, chiedo al presidente Musumeci di provvedere a dichiarare ‘Zone Rosse’ tutti i capoluoghi, che sono quelli più esposti, come dimostrano i dati di Catania, Messina, Palermo e Siracusa”. IN SICILIA 1.733 NUOVI CASI, RAZZA: IERI COMPLETATE SCORTE VACCINO