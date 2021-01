Covid, la mappa dei contagi in Irpinia: il bollettino dell’Asl di Avellino (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 738 tamponi effettuati sono risultate positive al Covid 29 persone: – 1, residente nel comune di Ariano Irpino, – 1, residente nel comune di Avella – 1, residente nel comune di Avellino, – 2, residenti nel comune di Bagnoli Irpino; – 1, residente nel comune di Carife; – 1, residente nel comune di Cassano Irpino; – 5, residenti nel comune di Chiusano di San Domenico; – 1, residente nel comune di Flumeri; – 1, residente nel comune di Mercogliano; – 4, residenti nel comune di Montella; – 1, residente nel comune di Montemarano; – 3, residenti nel comune di Montoro; – 2, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale; – 1, residente nel comune di Pago Vallo Lauro; – 1, residente nel comune di Prata PU; – 1, residente nel comune di San Michele di Serino; – 1, residente nel comune di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 738 tamponi effettuati sono risultate positive al29 persone: – 1, residente nel comune di Ariano Irpino, – 1, residente nel comune di Avella – 1, residente nel comune di, – 2, residenti nel comune di Bagnoli Irpino; – 1, residente nel comune di Carife; – 1, residente nel comune di Cassano Irpino; – 5, residenti nel comune di Chiusano di San Domenico; – 1, residente nel comune di Flumeri; – 1, residente nel comune di Mercogliano; – 4, residenti nel comune di Montella; – 1, residente nel comune di Montemarano; – 3, residenti nel comune di Montoro; – 2, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale; – 1, residente nel comune di Pago Vallo Lauro; – 1, residente nel comune di Prata PU; – 1, residente nel comune di San Michele di Serino; – 1, residente nel comune di ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, un anno fa la prima mappa genetica. L'11 gennaio 2020 la #Cina pubblicava la prima sequenza di quello… - josereypymes : RT @ilpost: Per vedere come procede la vaccinazione nel mondo, abbiamo creato una mappa, aggiornata in tempo reale, che mostra la percentua… - watsonperiodt : RT @ilpost: Per vedere come procede la vaccinazione nel mondo, abbiamo creato una mappa, aggiornata in tempo reale, che mostra la percentua… - ilpost : Per vedere come procede la vaccinazione nel mondo, abbiamo creato una mappa, aggiornata in tempo reale, che mostra… - casertafocus : CORONAVIRUS – Il Covid fa altre sette vittime, scende ancora il numero dei contagiati COMUNE per COMUNE la mappa de… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid mappa Coronavirus in Umbria, la mappa al 10 gennaio: tutti i dati comune per comune PerugiaToday Covid, la mappa dei contagi in Irpinia: il bollettino dell’Asl di Avellino

L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 738 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 29 persone: – 1, residente nel comune di Ariano Irpino, – 1, residente nel comune di Avella – 1, resident ...

Positivi in aumento in quattro dei maggiori centri della Granda: liberi da contagio 82 comuni, mai così tanti da ottobre

I positivi in provincia di Cuneo da bollettino della Regione Piemonte sono stati nella settimana dal 3 al 10 gennaio 1.060. Rispetto ai sette giorni precedenti sono 170 positivi in più, ma con molti p ...

L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 738 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 29 persone: – 1, residente nel comune di Ariano Irpino, – 1, residente nel comune di Avella – 1, resident ...I positivi in provincia di Cuneo da bollettino della Regione Piemonte sono stati nella settimana dal 3 al 10 gennaio 1.060. Rispetto ai sette giorni precedenti sono 170 positivi in più, ma con molti p ...