Covid Italia, oggi 12.532 contagi e 448 morti: il bollettino (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Adnkronos) - Sono 12.532 i contagi da coronavirus resi noti in Italia oggi, 11 gennaio, secondo il bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 448 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 91.656 tamponi, con un indice di positività al 13,6%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.642 (+27 da ieri). EMILIA ROMAGNA - Sono 1.942 i nuovi contagi di Coronavirus in Emilia Romagna, la regione con l'incremento più alto nelle ultime 24 ore, dove si registrano altri 66 morti. Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emili Romagna si sono registrati 192.832 casi di positività. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 9.632 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Adnkronos) - Sono 12.532 ida coronavirus resi noti in, 11 gennaio, secondo ildella Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 448. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 91.656 tamponi, con un indice di positività al 13,6%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.642 (+27 da ieri). EMILIA ROMAGNA - Sono 1.942 i nuovidi Coronavirus in Emilia Romagna, la regione con l'incremento più alto nelle ultime 24 ore, dove si registrano altri 66. Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emili Romagna si sono registrati 192.832 casi di positività. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 9.632 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ...

rubio_chef : Immensa come sempre #PatriziaCecconi. L’unica in Italia a dire le cose come stanno, l’unica capace di chiamare le c… - Agenzia_Ansa : #Covid I numeri delle vaccinazioni in Italia in tempo reale. I dati complessivi e in ogni regione alle ore 21 del 1… - marattin : La situazione internazionale della vaccinazione anti-COVID (in percentuale della popolazione e in numeri assoluti)… - zazoomblog : Covid Italia oggi 12.532 contagi e 448 morti: il bollettino - #Covid #Italia #12.532 #contagi - qn_giorno : #Covid oggi: bollettino #coronavirus 11 gennaio. Dati e contagi in #Italia e #Lombardia -