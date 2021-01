Covid Italia, già immunizzati in 5 milioni: «Ad aprile ricoveri dimezzati grazie all'esercito dei guariti» (Di lunedì 11 gennaio 2021) In primavera il 20-25 per cento degli Italiani saranno immunizzati e tra di loro ci saranno le categorie fragili, con l'incidenza più alta di decessi e malattie gravi. Non significa che... Leggi su ilmattino (Di lunedì 11 gennaio 2021) In primavera il 20-25 per cento deglini sarannoe tra di loro ci saranno le categorie fragili, con l'incidenza più alta di decessi e malattie gravi. Non significa che...

riccardo_fra : L’Italia è il primo Paese Ue per dosi di vaccino somministrate in rapporto alla popolazione. Un risultato straordin… - Agenzia_Ansa : #Covid I numeri delle vaccinazioni in Italia in tempo reale. I dati complessivi e in ogni regione alle ore 21 del 1… - Agenzia_Ansa : #Covid, entro febbraio in Italia 764mila dosi di vaccino #Moderna #ANSA - Ezio192maubor : RT @soniabetz1: l'Italia prima in Europa per vaccinazione anti covid. Questa è l'informazione del centrodestra......sono vergognosi. https:… - Frances47226166 : RT @soniabetz1: l'Italia prima in Europa per vaccinazione anti covid. Questa è l'informazione del centrodestra......sono vergognosi. https:… -