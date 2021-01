Covid | Iss | il report riservato con la soglia per far scattare la stretta I dubbi del governo

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Dagli approfondimenti fatti su circa 5000 cartelle cliniche dei positivi morti fino a… - Agenzia_Ansa : #Covid, la proposta dell'Iss: scatta la zona rossa con 250 casi ogni 100mila abitanti. Il governo sta anche valutan… - ManuPalo67 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Dagli approfondimenti fatti su circa 5000 cartelle cliniche dei positivi morti fino… - Surfiniae : RT @reportrai3: #Report lunedì 21.20 @RaiTre Dagli approfondimenti fatti su circa 5000 cartelle cliniche dei positivi morti fino a maggio l… - patrizi97203512 : RT @reportrai3: #Report lunedì 21.20 @RaiTre Dagli approfondimenti fatti su circa 5000 cartelle cliniche dei positivi morti fino a maggio l… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Iss

Lo dimostra uno studio realizzato da Fondazione Bruno Kessler, Istituto superiore di sanità e Inail, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States. I ri ...Il rapporto della rete di sorveglianza epidemiologica dell’ISS dimostra come le misure contro il coronavirus, tra tutte distanziamento e mascherine, sono efficaci contro le malattie respiratorie ...