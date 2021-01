Covid, ipotesi zona bianca nel nuovo Dpcm: cos'è e come funziona (Di lunedì 11 gennaio 2021) Consentirebbe nelle regioni con gli indicatori migliori la riapertura di bar e ristoranti senza limitazioni, di musei, teatri e cinema, ma anche di palestre e piscine. Due le ipotesi sulle soglie con cui potervi accedere: un indice di Rt inferiore a 0.50 e un'incidenza di casi su 100mila abitanti in una settimana inferiore a 50. Numeri rispetto ai quali attualmente le Regioni sembrano lontane Leggi su tg24.sky (Di lunedì 11 gennaio 2021) Consentirebbe nelle regioni con gli indicatori migliori la riapertura di bar e ristoranti senza limitazioni, di musei, teatri e cinema, ma anche di palestre e piscine. Due lesulle soglie con cui potervi accedere: un indice di Rt inferiore a 0.50 e un'incidenza di casi su 100mila abitanti in una settimana inferiore a 50. Numeri rispetto ai quali attualmente le Regioni sembrano lontane

Agenzia_Ansa : #Covid: riunione del premier Conte con i capi delegazione in vista del prossimo Dpcm. Confermato coprifuoco alle 2… - MediasetTgcom24 : Covid, ipotesi proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile #Covid - SkyTG24 : Covid, le ipotesi sul nuovo dpcm: stop spostamenti tra regioni gialle. Arriva zona bianca - spincatia : 'Covid, come potrebbero cambiare le zone dal 16 gennaio: le ipotesi regione per regione | Sky TG24' - susydigennaro : RT @napolimagazine: COVID - Nuovo Dpcm del 16 gennaio, il governo pensa ad una stretta, ipotesi bar chiusi alle 18 e vietato anche l'asport… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ipotesi Covid, ipotesi zona bianca nel nuovo Dpcm: cos'è e come funziona Sky Tg24 Vaccino anti-Covid: si avanza l’ipotesi che possa provocare l’infertilità maschile

C'è una teoria secondo la quale tra gli effetti collaterali del vaccino covid-19, ci potrebbero essere una serie di danni all’apparato riproduttivo maschile.

Nuovo Dpcm, zona rossa: criteri più severi. Da metà gennaio sarà più facile chiudere

Abbassata la soglia di Rt (indice di trasmissione) che fa scattare le chiusure, il governo è pronto ad aggiungere nuovi criteri secondo i quali si entra in zona rossa. La proposta che ...

C'è una teoria secondo la quale tra gli effetti collaterali del vaccino covid-19, ci potrebbero essere una serie di danni all’apparato riproduttivo maschile.Abbassata la soglia di Rt (indice di trasmissione) che fa scattare le chiusure, il governo è pronto ad aggiungere nuovi criteri secondo i quali si entra in zona rossa. La proposta che ...