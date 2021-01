Covid, individuato il nuovo paziente zero italiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Trovato il nuovo paziente 1 di Covid-19 italiano: si tratterebbe di donna milanese di 25 anni, cui era stata fatta una biopsia della pelle per una dermatosi atipica, il 10 novembre 2019, prima quindi ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Trovato il1 di-19: si tratterebbe di donna milanese di 25 anni, cui era stata fatta una biopsia della pelle per una dermatosi atipica, il 10 novembre 2019, prima quindi ...

Coronavirus Italia. Bollettino di oggi domenica 10 gennaio 2021. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 18.627 (19.978 ieri), i morti 361 (483 ieri). Sono ...

Regione Lazio, Marcelli e De Vito (M5S): un programma di sorveglianza per chi ha avuto il Covid-19

"E' stato evidenziato che nella maggior parte dei pazienti sintomatici colpiti dal virus Covid-19, e guariti- ha dichiarato Francesca ... attivita' di ricerca di tipo osservazionale, per individuare ...

