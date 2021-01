(Di lunedì 11 gennaio 2021) MILANO, 11 GEN - Sono ancora in corso le acquisizioni di documenti nei vari uffici del ministero della sanità da parte della Gdf e della Procura diche da qualche settimana stanno raccogliendo ...

AnnalisaChirico : Il regime cinese nega autorizzazione agli scienziati OMS incaricati di realizzare una inchiesta internazionale su o… - ansa_lombardia : Covid: inchiesta Bergamo, prosegue acquisizione atti - AnsaLombardia : Covid: inchiesta Bergamo, prosegue acquisizione atti. Convocati dirigenti ministero Salute su piano pandemico |… - cristianonordio : RT @DataroomCorsera: ?? Con la pandemia di Covid-19 abbiamo trasferito molte attività online. Ma qual è l’impronta sull’ambiente di questo u… - KainaPi : RT @DataroomCorsera: ?? Con la pandemia di Covid-19 abbiamo trasferito molte attività online. Ma qual è l’impronta sull’ambiente di questo u… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid inchiesta

Agenzia ANSA

Non sono stati segnalati decessi tra i casi positivi al coronavirus arrivati in Cina da altri Paesi. Secondo quanto comunicato dai media cinesi, sono almeno 506 gli asintomatici, compresi 260 arrivati ...I giornali iniziano la loro profonda trasformazione nel XXI secolo, a seguito dell’aggiornamento del paradigma economico e sociale che rivoluziona le abitudini delle persone. Non possiamo tralasciare ...