Covid, in Italia le prime dosi del vaccino Moderna: ecco come cambia il piano di distribuzione (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il contro il Moderna sta per essere diffuso e questo comporterà un cambiamento nella distribuzione. Da oggi in Italia dovrebbero arrivare le prime 47 mila dosi del vaccin o dopo che il Paese ha già ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il contro ilsta per essere diffuso e questo comporterà unmento nella. Da oggi indovrebbero arrivare le47 miladel vaccin o dopo che il Paese ha già ...

rubio_chef : Immensa come sempre #PatriziaCecconi. L’unica in Italia a dire le cose come stanno, l’unica capace di chiamare le c… - Agenzia_Ansa : #Covid I numeri delle vaccinazioni in Italia in tempo reale. I dati complessivi e in ogni regione alle ore 21 del 1… - marattin : La situazione internazionale della vaccinazione anti-COVID (in percentuale della popolazione e in numeri assoluti)… - MascioliPaola : RT @SkyTG24: Covid, in consegna in Italia terzo carico vaccini Pfizer. Domani l’arrivo di dosi Moderna - Jacopopelle_98 : (Riguardo a questo ennesimo articolo di Covid in Italia dall’avanti cristo) -