Covid in Italia: 12352 positivi e 448 morti. Il tasso di positività sale al 13,6% (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sono 12.532 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 448. Ieri i positivi erano stati 18.627, i morti 361. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 91.656 tamponi per il coronavirus in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 139.758. Il tasso di positività sale al 13,6%, a fronte del 13,3% di ieri (+0,3%). Sono in aumento di 27 unità i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore, nel saldo giornaliero tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. Il totale dei pazienti in rianimazione è ora 2.642. Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sono 12.532 ial tampone per il coronavirus innelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 448. Ieri ierano stati 18.627, i361. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 91.656 tamponi per il coronavirus in, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 139.758. Ilditàal 13,6%, a fronte del 13,3% di ieri (+0,3%). Sono in aumento di 27 unità i pazienti in terapia intensiva per il-19 innelle ultime 24 ore, nel saldo giornaliero tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. Il totale dei pazienti in rianimazione è ora 2.642. Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono ...

