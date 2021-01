Covid, in Italia 12.532 nuovi positivi Le vittime sono 448, i tamponi 91.656 (Di lunedì 11 gennaio 2021) I dati nazionali dell’11 gennaio nel bollettino del ministero della Salute. Il rapporto positivi/tamponi è al 13,6% (+0,3%). Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 11 gennaio 2021) I dati nazionali dell’11 gennaio nel bollettino del ministero della Salute. Il rapportoè al 13,6% (+0,3%).

rubio_chef : Immensa come sempre #PatriziaCecconi. L’unica in Italia a dire le cose come stanno, l’unica capace di chiamare le c… - Agenzia_Ansa : #Covid I numeri delle vaccinazioni in Italia in tempo reale. I dati complessivi e in ogni regione alle ore 21 del 1… - marattin : La situazione internazionale della vaccinazione anti-COVID (in percentuale della popolazione e in numeri assoluti)… - FI_Veneto : RT @S_Giacomoni: #Vaccini. Non è un concorso a premi, #Governo smentisca ipotesi su dosi solo a #Regioni virtuose! Attivare fin da subito i… - GianniVaretto : Covid, appello dei ristoratori al governo: “Siamo a canna del gas”. Proteste in tutta Italia -