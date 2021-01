Covid, il 12 gennaio prime dosi del vaccino Moderna in Italia. Trovato il “paziente zero”: una 25enne col virus a novembre 2019 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Arriverà domani 12 gennaio, con 47mila dosi in consegna, il primo carico di vaccini della casa farmaceutica Moderna destinato all’Italia. Lo stock giungerà a Roma e sarà portato all’Istituto Superiore di Sanità, per poi essere distribuito in alcune Regioni. Per questo primo lotto si sta valutando l’ipotesi di una consegna alle Regioni “virtuose”. Ovvero quelle che in questa fase riescono a smaltire, attraverso un numero elevato di somministrazioni, più rapidamente le dosi. Intanto sta giungendo in queste ore il terzo carico di vaccini Pfizer destinato al nostro Paese. Le consegne proseguiranno anche le prossime ore termineranno entro mercoledì. vaccino agli anziani Si sta valutando la possibilità di indicare ulteriori categorie per questa prima fase della campagna, con la dotazione di ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 11 gennaio 2021) Arriverà domani 12, con 47milain consegna, il primo carico di vaccini della casa farmaceuticadestinato all’. Lo stock giungerà a Roma e sarà portato all’Istituto Superiore di Sanità, per poi essere distribuito in alcune Regioni. Per questo primo lotto si sta valutando l’ipotesi di una consegna alle Regioni “virtuose”. Ovvero quelle che in questa fase riescono a smaltire, attraverso un numero elevato di somministrazioni, più rapidamente le. Intanto sta giungendo in queste ore il terzo carico di vaccini Pfizer destinato al nostro Paese. Le consegne proseguiranno anche le prossime ore termineranno entro mercoledì.agli anziani Si sta valutando la possibilità di indicare ulteriori categorie per questa prima fase della campagna, con la dotazione di ...

