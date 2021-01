Covid, i veterinari di Bologna sono pronti a testare anche gli animali (Di lunedì 11 gennaio 2021) BOLOGNA – Anche i veterinari di Bologna sono pronti a fare tamponi a cani e gatti per verificare la possibile positività al coronavirus, soprattutto per gli animali da compagnia che vivono con persone malate di covid-19. Il presidente dell’Ordine dei veterinari di Bologna, Giuseppe Cascio, ha infatti inviato una lettera a tutti i professionisti iscritti con le istruzioni per effettuare i controlli e spedire i campioni. Le analisi saranno infatti realizzate dal professor Nicola Decaro dell’Università di Bari, che sta conducendo una ricerca sugli animali domestici. “Data la situazione di preoccupazione formulata da alcuni colleghi e proprietari- scrive Cascio- abbiamo contattato il professor Nicola Decaro, medico veterinario dell’Università di Bari, che si è reso disponibile ad analizzare materiale biologico prelevato da soggetti (‘pets’) con sintomatologia e conviventi con pazienti covid positivi, come da raccomandazione da parte di tutti gli organismi scientifici internazionali”. Leggi su dire (Di lunedì 11 gennaio 2021) BOLOGNA – Anche i veterinari di Bologna sono pronti a fare tamponi a cani e gatti per verificare la possibile positività al coronavirus, soprattutto per gli animali da compagnia che vivono con persone malate di covid-19. Il presidente dell’Ordine dei veterinari di Bologna, Giuseppe Cascio, ha infatti inviato una lettera a tutti i professionisti iscritti con le istruzioni per effettuare i controlli e spedire i campioni. Le analisi saranno infatti realizzate dal professor Nicola Decaro dell’Università di Bari, che sta conducendo una ricerca sugli animali domestici. “Data la situazione di preoccupazione formulata da alcuni colleghi e proprietari- scrive Cascio- abbiamo contattato il professor Nicola Decaro, medico veterinario dell’Università di Bari, che si è reso disponibile ad analizzare materiale biologico prelevato da soggetti (‘pets’) con sintomatologia e conviventi con pazienti covid positivi, come da raccomandazione da parte di tutti gli organismi scientifici internazionali”.

