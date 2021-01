Covid, emergenza fino ad aprile: stretta anti-movida. Bar, niente asporto dalle 18 (Di lunedì 11 gennaio 2021) La movida finisce nel mirino del governo. Dopo le ultime notizie su assembramenti e feste illegali in piazze e strade privilegiate per le serate dei ragazzi, in vista del nuovo Dpcm,... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 11 gennaio 2021) Lafinisce nel mirino del governo. Dopo le ultime notizie su assembramenti e feste illegali in piazze e strade privilegiate per le serate dei ragazzi, in vista del nuovo Dpcm,...

riccardo_fra : L’Italia è il primo Paese Ue per dosi di vaccino somministrate in rapporto alla popolazione. Un risultato straordin… - Adnkronos : #Covid, Zangrillo: 'Numero contagi non è per forza emergenza sanitaria' - Agenzia_Ansa : #Covid, la proposta dell'Iss: scatta la zona rossa con 250 casi ogni 100mila abitanti. Il governo sta anche valutan… - BSanturbano : RT @azangrillo: #Covid19, Zangrillo: 'Numero contagi non è per forza emergenza sanitaria' - marcellopalmit : RT @azangrillo: #Covid19, Zangrillo: 'Numero contagi non è per forza emergenza sanitaria' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid emergenza Emergenza Covid a Serrastretta, Sindaco ordina restrizioni su spostamenti e attività commerciali fino al 17 gennaio Il Lametino Come saranno festeggiati i cento anni del Vittoriale

Era il 21 ottobre 1921 quando Gabriele d'Annunzio acquistò dal governo italiano Villa Cargnacco, a Gardone Riviera. Giordano Bruno Guerri, presidente della fondazione che cura la dimora del Vate, prom ...

Salvini show in televisione: attacco frontale alla Cina sulla pandemia

Il leader della Lega, Matteo Salvini, sferra un pesante attacco alla Cina: in televisione un altro show che non è passato inosservato ...

Era il 21 ottobre 1921 quando Gabriele d'Annunzio acquistò dal governo italiano Villa Cargnacco, a Gardone Riviera. Giordano Bruno Guerri, presidente della fondazione che cura la dimora del Vate, prom ...Il leader della Lega, Matteo Salvini, sferra un pesante attacco alla Cina: in televisione un altro show che non è passato inosservato ...