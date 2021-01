Covid, effetto Natale sui contagi: boom Lombardia e Sicilia. Belluno, Rieti e Messina le province più colpite (Di martedì 12 gennaio 2021) Lo spettro della terza ondata del Covid 19 agita governo, regioni e mondo scientifico. Ma come stanno andando davvero le cose? Per capirlo occorre partire dai dati sul terreno. Che registrano... Leggi su ilmattino (Di martedì 12 gennaio 2021) Lo spettro della terza ondata del19 agita governo, regioni e mondo scientifico. Ma come stanno andando davvero le cose? Per capirlo occorre partire dai dati sul terreno. Che registrano...

italianfirst2 : Infarti, effetto Covid: è raddoppiato il tempo di arrivo in ospedale - NykTrance : @bonnie379 Metà Aprile 2017- Metà aprile 2019 e se vuoi iniziare a vedere l' effetto covid, controlla i listini fino a Metà Aprile 2020. - maxschiavini : RT @riktroiani: #Covid, #Zangrillo: 'Numero contagi non è per forza emergenza sanitaria. Basta con i titoli ad effetto dei media che servon… - SeebiXD : @VoxG5 @Connessioni Governo incapace e incompetente nel gestire e formulare leggi che non hanno alcun effetto benef… - elisadalbosco : RT @Fiaip: #Immobiliare: Il Covid spinge sempre più lavoratori a lasciare le grandi città: 'Questo inverno il 60% delle abitazioni in Rivie… -