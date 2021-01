Covid e influenza, cosa sta accadendo. Ecco i dati (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alfie Borromeo Le mascherine sono state lo strumento più utilizzato nel 2020 per prevenire i contagi da coronavirus. Dopo un’iniziale carenza dovuta alla grandissima domanda, sono diventate un accessorio di uso comune, tutt’ora obbligatorio, e dal quale non ci separeremo ancora per un po’ di tempo. Ma l’effetto che si sta osservando in questi giorni è un altro: secondo il rapporto della rete InfluNet, elaborato dal dr. Antonino Bella del dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto superiore di sanità, pubblicato il 7 gennaio, c’è stato un importante calo delle sindromi simil-influenzali quest’anno rispetto agli anni passati. Il rapporto InfluNet sulle sindromi influenzali Nel rapporto si legge che, sulla base delle osservazioni effettuate in Italia nella 53esima settimana del 2020, “l’incidenza delle sindromi ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alfie Borromeo Le mascherine sono state lo strumento più utilizzato nel 2020 per prevenire i contagi da coronavirus. Dopo un’iniziale carenza dovuta alla grandissima domanda, sono diventate un accessorio di uso comune, tutt’ora obbligatorio, e dal quale non ci separeremo ancora per un po’ di tempo. Ma l’effetto che si sta osservando in questi giorni è un altro: secondo il rapporto della rete InfluNet, elaborato dal dr. Antonino Bella del dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto superiore di sanità, pubblicato il 7 gennaio, c’è stato un importante calo delle sindromi simil-li quest’anno rispetto agli anni passati. Il rapporto InfluNet sulle sindromili Nel rapporto si legge che, sulla base delle osservazioni effettuate in Italia nella 53esima settimana del 2020, “l’incidenza delle sindromi ...

