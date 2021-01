Covid | Autostrade per l' Italia al fianco di 18 scuole per favorire la didattica a distanza Marche dimenticate

(Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA - Parte in questi giorni la distribuzione di apparecchiature tecnologiche da parte diper l'per consentire a 18 istituti scolastici di superare la problematica del digital ...

ROMA - Parte in questi giorni la distribuzione di apparecchiature tecnologiche da parte di Autostrade per l’Italia per consentire a 18 istituti scolastici di superare la problematica ...A ogni complesso scolastico verranno assegnati circa 25 tablet di ultima generazione (o dotazione o importi equivalenti) e una lavagna interattiva luminosa ...