Covid, al San Paolo di Milano più di un medico di base su quattro ha detto no al vaccino (Di lunedì 11 gennaio 2021) C'è chi dice no. All'Asst Santi Paolo e Carlo di Milano, l'azienda sanitaria che gestisce gli ospedali San Paolo e San Carlo, il 28% dei medici di base ha deciso di non partecipare alla campagna di ... Leggi su milanotoday (Di lunedì 11 gennaio 2021) C'è chi dice no. All'Asst Santie Carlo di, l'azienda sanitaria che gestisce gli ospedali Sane San Carlo, il 28% dei medici diha deciso di non partecipare alla campagna di ...

MediasetTgcom24 : Milano, all'ospedale San Paolo arrivano i supereroi per i bambini e i pazienti Covid - virginiaraggi : Mai come oggi fare rete è fondamentale. I tamponi fatti a persone senza dimora nell’ambulatorio sotto al colonnato… - RobertoBurioni : Al San Raffaele non ci fermiamo neanche il giorno della Befana! Ecco il prof. Ottavio Cremona, ordinario di Anatom… - SurrexitVere : RT @lanuovaBQ: ++ IL #VESCOVO SCIVOLA SULL'#OSTIA IN BOCCA ++ Secondo il #vescovo di San Giovanni Rotondo, Franco Moscone, ricevere l'Ostia… - lanuovaBQ : ++ IL #VESCOVO SCIVOLA SULL'#OSTIA IN BOCCA ++ Secondo il #vescovo di San Giovanni Rotondo, Franco Moscone, ricever… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid San Covid, Zangrillo (San Raffaele) ci riprova: «4 pazienti Covid al giorno, basta coi titoli ad effetto» MilanoToday.it Covid, Verducci: "Negli ospedali situazione esplosiva, la Regione intervenga"

2' di lettura 11/01/2021 - ''La situazione all'Ospedale 'Murri' di Fermo è assolutamente critica e, senza un intervento immediato, rischia di essere fuori controllo". Così in una nota il Senatore PD F ...

Vaccini anti Covid oltre quota 3mila

Quasi un migliaio di vaccinazioni somministrate nella giornata di ieri al personale sanitario (576 a Cantù e 360 a Como) per un totale, dal 27 dicembre a oggi, di oltre 3mila per ...

2' di lettura 11/01/2021 - ''La situazione all'Ospedale 'Murri' di Fermo è assolutamente critica e, senza un intervento immediato, rischia di essere fuori controllo". Così in una nota il Senatore PD F ...Quasi un migliaio di vaccinazioni somministrate nella giornata di ieri al personale sanitario (576 a Cantù e 360 a Como) per un totale, dal 27 dicembre a oggi, di oltre 3mila per ...