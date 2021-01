Covid, 30mila saturimetri gratis in farmacia: ecco chi ne ha diritto (Di lunedì 11 gennaio 2021) Parte oggi, lunedì 11 gennaio, la distribuzione gratuita nelle farmacie di 30mila saturimetri destinati ai nuclei familiari con un membro affetto da patologie respiratorie. L’iniziativa è stata confermata da Luca Richeldi, presidente della Società italiana di pneumologia e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts). Il saturimetro, infatti, è uno strumento tanto poco conosciuto prima dello scoppio della pandemia – quando d’altronde non capivamo neppure l’importanza di dispositivi di sicurezza come le mascherine – quanto si è rivelato importante in questo periodo in quanto permette di capire se ci sono complicazioni a livello respiratorio che potrebbero richiedere l’intervento del personale specializzato. Il progetto è in collaborazione con Federfarma e coinvolgerà 1.200 farmacie in tutta Italia. Richeldi ha spiegato che il progetto nasce ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) Parte oggi, lunedì 11 gennaio, la distribuzione gratuita nelle farmacie didestinati ai nuclei familiari con un membro affetto da patologie respiratorie. L’iniziativa è stata confermata da Luca Richeldi, presidente della Società italiana di pneumologia e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts). Il saturimetro, infatti, è uno strumento tanto poco conosciuto prima dello scoppio della pandemia – quando d’altronde non capivamo neppure l’importanza di dispositivi di sicurezza come le mascherine – quanto si è rivelato importante in questo periodo in quanto permette di capire se ci sono complicazioni a livello respiratorio che potrebbero richiedere l’intervento del personale specializzato. Il progetto è in collaborazione con Federfarma e coinvolgerà 1.200 farmacie in tutta Italia. Richeldi ha spiegato che il progetto nasce ...

