Covid-19 | vaccini finiti al ‘San Pio’ | in arrivo nuova scorta di 2 500 dosi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- “I frigoriferi per la conservazione del vaccino Pfizer Biontech sono vuoti. Bisogna attendere lafornitura. Attendiamo per domani o dopodomani altre 2.500”. Il direttore dell’Ospedale San Pio di Benevento, Mario Ferrante, a margine dell’inaugurazione dellasala mortuaria del nosocomio sannita, ha confermato le anticipazioni date ieri sera in una dichiarazione del Presidente della Regione Vincenzo De Luca che aveva annunciato che erano state inoculate in Campania tutte ledel vaccino anti-assegnate dal Piano elaborato dal Commissario Straordinario Arcuri per le vaccinazioni in tutto il Paese. De Luca aveva richiesto una urgente dotazione aggiuntiva e Arcuri aveva risposto subito positivamente comunicando che la Pfizer avrebbe provveduto a ...