Covid-19, Saturimetri Gratis in Farmacia: a chi spettano e come richiederli (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alice Torri Da oggi, lunedì 11 gennaio 2021, 30mila Saturimetri verranno distribuiti gratuitamente nelle farmacie a determinate categorie di soggetti. Il progetto, che è promosso della Società italiana di pneumologia (Sip) in collaborazione con Federfarma, coinvolgerà complessivamente 1.200 farmacie in tutta Italia. A confermare l’iniziativa è stato Luca Richeldi, presidente della Sip e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts), che ha spiegato come l’idea nasca “dall’esigenza di far conoscere questo dispositivo, che serve a misurare il grado di ossigenazione del sangue e che può essere un “alleato” prezioso per prevenire le complicanze gravi da Covid-19?. Saturimetri Gratis per soggetti con malattie respiratorie I primi Saturimetri sono stati acquistati grazie ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alice Torri Da oggi, lunedì 11 gennaio 2021, 30milaverranno distribuiti gratuitamente nelle farmacie a determinate categorie di soggetti. Il progetto, che è promosso della Società italiana di pneumologia (Sip) in collaborazione con Federfarma, coinvolgerà complessivamente 1.200 farmacie in tutta Italia. A confermare l’iniziativa è stato Luca Richeldi, presidente della Sip e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts), che ha spiegatol’idea nasca “dall’esigenza di far conoscere questo dispositivo, che serve a misurare il grado di ossigenazione del sangue e che può essere un “alleato” prezioso per prevenire le complicanze gravi da-19?.per soggetti con malattie respiratorie I primisono stati acquistati grazie ...

lillydessi : Covid, saturimetri gratis per prevenire le complicanze: a chi spettano e dove ritirarli - - peoplexplanet : #Covid19 da oggi #saturimetri gratis in #Farmacia #coronavirus - ilNotiziarioInd : Covid, saturimetri gratis in farmacia: come funziona e come ottenerlo - GastoneVaccari4 : Covid, da oggi 30mila saturimetri gratis nelle farmacie. Cosa sono e come funzionano - Il Messaggero - ramveggie : Covid-19, da oggi saturimetri gratis in farmacia -