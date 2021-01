Covid-19, in Sicilia tasso di positività al 20%. Peggiora situazione a Palermo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Continuano a preoccupare i numeri dei contagi da Coronavirus in Sicilia. Sono 1.587 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sull'isola a fronte di 8.698 tamponi effettuati. Il tasso di positività è dunque salito al 19,8%. Ieri era al 18,2%. I deceduti sono stati 37. I ricoveri in regime ordinario sono 1.298, 33 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva sono sempre 298 persone. Intanto, Peggiora la situazione sul fronte contagi da coronavirus a Palermo. A testimoniarlo sono i dati diffusi dall'ufficio statistica del Comune e dal Dipartimento della Protezione Civile. Rispetto alla settimana precedente, infatti, sono aumentati i nuovi positivi, i ricoverati, i ricoverati in terapia intensiva, gli ingressi in terapia intensiva e i deceduti.Per il sindaco Leoluca Orlando "è la ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 11 gennaio 2021) Continuano a preoccupare i numeri dei contagi da Coronavirus in. Sono 1.587 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sull'isola a fronte di 8.698 tamponi effettuati. Ildiè dunque salito al 19,8%. Ieri era al 18,2%. I deceduti sono stati 37. I ricoveri in regime ordinario sono 1.298, 33 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva sono sempre 298 persone. Intanto,lasul fronte contagi da coronavirus a. A testimoniarlo sono i dati diffusi dall'ufficio statistica del Comune e dal Dipartimento della Protezione Civile. Rispetto alla settimana precedente, infatti, sono aumentati i nuovi positivi, i ricoverati, i ricoverati in terapia intensiva, gli ingressi in terapia intensiva e i deceduti.Per il sindaco Leoluca Orlando "è la ...

SkyTG24 : ?? Da oggi Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto sono in zona arancione ?? Tutte le altre regioni in… - SkyTG24 : In #Sicilia continua a preoccupare l'aumento dei contagi da #Covid19, e #Messina è già stata dichiarata #zonarossa,… - Agenzia_Ansa : #Covid, in zona arancione Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Nuova ordinanza del ministro dell… - AnsaSicilia : Covid: prosegue sospensione Ztl a Palermo fino al 17 gennaio. Lo ha disposto il sindaco Leoluca Orlando | #ANSA - peppesava : RT @Ragusanews: La mappa dei contagi Covid in Sicilia l'11 gennaio -