Countdown -10 La destra prepara nuove manifestazioni | impasse dei Repubblicani

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Mentre al Campidoglio hanno ripulito i muri e sostituito i vetri rotti, gli esperti avvertono che gli appelli alla violenza, dopo mercoledì, si sono intensificati in vista del giorno dell’inaugurazione, quando il presidente-eletto Joe Biden presterà giuramento come comandante in capo. “Questi suprematisti bianchi, questi estremisti di, si sentono incoraggiati in questo momento – ha detto alla Cnn Jonathan Greenblatt, CEO della Anti-Defamation League – Ci aspettiamo che la violenza possa solo intensificarsi, prima di sparire”. In pratica, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.