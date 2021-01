Cosimo Sibilia confermato al timone della Lega Nazionale Dilettanti Calcio (Di lunedì 11 gennaio 2021) Cosimo Sibilia sarà confermato presidente della Lega Nazionale Dilettanti del Calcio italiano. Il dirigente avellinese, già vice presidente vicario della Federazione Italiana Giuoco Calcio e stella d’oro al merito sportivo, è candidato unico. Conferma anche per Carmine Zigarelli al vertice della LND Campania. Sibilia è anche in politica, come deputato di Forza Italia, ed è stato già senatore e presidente della Provincia di Avellino. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 gennaio 2021)saràpresidentedelitaliano. Il dirigente avellinese, già vice presidente vicarioFederazione Italiana Giuocoe stella d’oro al merito sportivo, è candidato unico. Conferma anche per Carmine Zigarelli al verticeLND Campania.è anche in politica, come deputato di Forza Italia, ed è stato già senatore e presidenteProvincia di Avellino. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

