**Corruzione: Volontè condannato a 4 anni , 'certo mia innocenza, confido in appello'** (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Sono certo della mia innocenza. Ora con gli avvocati leggeremo le motivazioni della sentenza. In ogni caso continuo a confidare nella giustizia e, come è emerso in questi due anni di dibattimento, sono convinto che le mie ragioni possano trovare piena soddisfazione in appello". Luca Volontè, ex deputato e membro dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, commenta così all'Adnkronos la condanna inflittagli a quattro anni di reclusione per corruzione. Secondo l'accusa avrebbe ricevuto tangenti per agevolare la bocciatura di un rapporto sui prigionieri politici relativo al governo dell'Azerbaijan. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Sonodella mia. Ora con gli avvocati leggeremo le motivazioni della sentenza. In ogni caso continuo a confidare nella giustizia e, come è emerso in questi duedi dibattimento, sono convinto che le mie ragioni possano trovare piena soddisfazione in". Luca, ex deputato e membro dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, commenta così all'Adnkronos la condanna inflittagli a quattrodi reclusione per corruzione. Secondo l'accusa avrebbe ricevuto tangenti per agevolare la bocciatura di un rapporto sui prigionieri politici relativo al governo dell'Azerbaijan.

