Coronavirus | vaccino | più di 640mila le dosi somministrate | il 70% di quelle disponibili

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – Secondo l’ultimo dato aggiornata a ieri sera nel report online disponibile sul sito del Ministero della Salute, sono 643.219 le persone finora vaccinate contro il Covid in Italia, 396.709 donne e 246.510 uomini. A ricevere ilsono stati 518.150 operatori sanitari, 83.394 unità di personale non sanitario e 41.675 ospiti di Rsa. Spiccano i risultati della Campania che ha ormai esaurito le. Il governatore Vincenzo De Luca ieri ha lamentato i ritardi nella consegna dei vaccini: “Questa sera le aziende si fermano per mancanza di vaccini. È questo l’esito di una distribuzione fatta in modo sperequato nei giorni scorsi”. De Luca ha sottolineato anche la necessità di nuovo personale destinato alle vaccinazioni “per far fronte alla situazione di forte sottodimensionamento del nostro personale nella quale si sta lavorando”. Il ...