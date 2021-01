Coronavirus ultime notizie: terapie intensive, contagi e morti all’11 gennaio (Di lunedì 11 gennaio 2021) Coronavirus ultime notizie: l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi contagi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario all’11 gennaio 2021. Segui Termometro Politico su Google News Coronavirus ultime notizie: il bollettino dell’11 gennaio L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 11 gennaio 2021. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 12.532 Tamponi eseguiti: 91.656 Nuovi decessi: 448 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: 27Attualmente ricoverati in terapia intensiva: 2.642 Nuovi ricoveri in reparto ordinario: 176 Attualmente ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 11 gennaio 2021): l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario2021. Segui Termometro Politico su Google News: il bollettino dell’11L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 112021. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 12.532 Tamponi eseguiti: 91.656 Nuovi decessi: 448 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: 27Attualmente ricoverati in terapia intensiva: 2.642 Nuovi ricoveri in reparto ordinario: 176 Attualmente ...

BAG_OFSP_UFSP : #CoronaInfoCH #Coronavirus #COVID19 11.01. Attualmente, si contano 484'506 casi confermati in laboratorio, 6'523 in… - Corriere : In Cina 103 nuovi casi nelle ultime 24 ore: il dato più alto da 5 mesi - RaiNews : #Coronavirus, 15.378 nuovi casi e 649 morti nelle ultime 24 ore in Italia - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Sono 12.532 i #positivi al #coronavirus in #Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 448. Ieri i positivi erano 18.627, i… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 1.021 positivi su 9.690 tamponi e 1.655 guariti nelle ultime 24 ore, 37 morti di cui 12… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus oggi: «Primo contagiato italiano a novembre 2019». Fatte 643.219 vaccinazioni, il 70% ... Il Sole 24 ORE Covid: 226 i positivi di oggi in Liguria (il 10,83% dei tamponi)

Sono 226 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.085 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata. Covid: 404 ...

Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi lunedì 11 gennaio: 45 decessi e 1.254 casi positivi

Su oltre diecimila tamponi nel Lazio si registrano 1.254 casi positivi, 45 decessi e 1.113 guariti. Diminuiscono i casi e le terapie intensive mentre aumentano i decessi e i ricoveri. Il rapporto tra.

Sono 226 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.085 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata. Covid: 404 ...Su oltre diecimila tamponi nel Lazio si registrano 1.254 casi positivi, 45 decessi e 1.113 guariti. Diminuiscono i casi e le terapie intensive mentre aumentano i decessi e i ricoveri. Il rapporto tra.