Coronavirus, ultime notizie dal mondo. In Cina aumento di nuovi casi più alto da oltre 5 mesi. La pandemia di Coronavirus ha provocato ad oggi oltre 90 milioni di contagi e quasi 2 milioni di morti nel mondo. Dagli Usa all'Europa in molti paesi sta entrando nel vivo la campagna vaccinale, mentre preoccupano le diverse varianti del virus, in alcuni casi più aggressive.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Coronavirus, il bollettino: 1.733 nuovi positivi in Sicilia, boom Siracusa (+201)

La corsa del Covid. Sicilia, una settimana "arancione". Impennata di casi a Marsala

Sono 1.733 i nuovi positivi al covid in Sicilia, su 8.736 tamponi processati. Il tasso di positività (rapporto tamponi/positivi) sale fino a toccare il 19,8%: il dato più alto in Italia. I guariti son ...Dati sempre in aumento sul fronte Coronavirus. Festività natalizie senza rispettare le norme di distanziamento, feste clandestine, giocate a carte, assembramenti, e cene con più persone, hanno portato ...