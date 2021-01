Coronavirus, tre Regioni chiedono zona arancione in tutta Italia (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’incontro tra governo e Regioni sulle misure del nuovo Dpcm ha fatto seguito a quello, che si è tenuto domenica 10 gennaio, tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione delle forze politiche che compongono la maggioranza Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’incontro tra governo esulle misure del nuovo Dpcm ha fatto seguito a quello, che si è tenuto domenica 10 gennaio, tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione delle forze politiche che compongono la maggioranza

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Africa confermati oltre tre milioni di contagi #Coronavirus - fisco24_info : Coronavirus, tre Regioni chiedono zona arancione in tutta Italia: L’incontro tra governo e regioni sulle misure del… - GiovanniPasto10 : Nuovo Dpcm: tre Regioni chiedono al Governo che Italia diventi tutta zona arancione - gjscco : RT @CassioMagistris: Se salvini renzi e meloni prenderanno il potere avremo 19rfegioni come la lombardia! i tre sono capaci di farci crepar… - RossSlik : RT @CassioMagistris: Se salvini renzi e meloni prenderanno il potere avremo 19rfegioni come la lombardia! i tre sono capaci di farci crepar… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tre Coronavirus, tre Regioni chiedono zona arancione in tutta Italia Il Sole 24 ORE Coronavirus, tre Regioni chiedono zona arancione in tutta Italia

L’incontro tra governo e regioni sulle misure del nuovo Dpcm ha fatto seguito a quello, che si è tenuto domenica 10 gennaio, tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione delle forze politiche che ...

In Veneto test rapidi di terza generazione, diagnosi di Covid in tre minuti

Con la nuova generazione di test stop alla conferma con il tampone molecolare. Si tratta di un modo per evitare di ricorrere al laboratorio per la conferma diagnostica abbattendo i tempi di attesa del ...

L’incontro tra governo e regioni sulle misure del nuovo Dpcm ha fatto seguito a quello, che si è tenuto domenica 10 gennaio, tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione delle forze politiche che ...Con la nuova generazione di test stop alla conferma con il tampone molecolare. Si tratta di un modo per evitare di ricorrere al laboratorio per la conferma diagnostica abbattendo i tempi di attesa del ...