Coronavirus: Toscana, primo giorno oggi per la centrale di ascolto unica InfoCovid (Di lunedì 11 gennaio 2021) Firenze, 11 gen. - (Adnkronos) - primo giorno oggi per la centrale di ascolto unica InfoCovid, inaugurata questa mattina alla presenza del presidente della Toscana, Eugenio Giani e del direttore della Ausl Toscana centro, Paolo Morello Marchese. Insieme a loro alla Fortezza da Basso a Firenze, nella sede dove è ubicata anche la centrale di tracciamento, c'erano il direttore del Dipartimento della Prevenzione, Renzo Berti e il direttore della centrale InfoCovid, Ferdinando Milicia. Da Giani e Morello parole di ringraziamento a ciascuno dei ragazzi, soprattutto studenti nelle professioni sanitarie, sono state rivolte dal presidente e dal direttore Asl che hanno voluto salutare ad uno ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Firenze, 11 gen. - (Adnkronos) -per ladi, inaugurata questa mattina alla presenza del presidente della, Eugenio Giani e del direttore della Auslcentro, Paolo Morello Marchese. Insieme a loro alla Fortezza da Basso a Firenze, nella sede dove è ubicata anche ladi tracciamento, c'erano il direttore del Dipartimento della Prevenzione, Renzo Berti e il direttore della, Ferdinando Milicia. Da Giani e Morello parole di ringraziamento a ciascuno dei ragazzi, soprattutto studenti nelle professioni sanitarie, sono state rivolte dal presidente e dal direttore Asl che hanno voluto salutare ad uno ad ...

regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana, #11gennaio ?? 379 nuovi casi ?? 5.650 tamponi ?? 933 ricoverati (+24 da ieri) ?? 144 ter… - SusannaCeccardi : Aghi troppi grandi, siringhe sbagliate e difficili da maneggiare. Le prime forniture di siringhe inviate dal super-… - regionetoscana : #covid19 #coronavirus Online il nuovo portale per seguire in tempo reale l'andamento della campagna di vaccinazione… - TuttoSesto : #coronavirus : 139 nuovi casi e 18 decessi nei territori Ausl Toscana Centro - pistoiasport : Coronavirus: 379 nuovi casi in Toscana, 17 in provincia di Pistoia -

