Coronavirus, sempre più morti. Aveva dermatosi nel novembre 2019, è paziente zero italiano

Sono 12.532 i casi di nuovi contagi in Italia nelle ultime 24 ore e 448 le vittime. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Sono stati eseguiti 91.656 tamponi con un tasso di positività del 13,7 per cento (+0,3%). Ieri i nuovi contagi erano stati 18.627 con 139.758 tamponi, 361 le vittime, mentre sabato 483. Il totale delle vittime è ora di 79.203 dall'inizio della pandemia. Il tasso di positività sale al 13,6%, a fronte del 13,3% di ieri (+0,3%).Salgono ancora i numeri delle terapie intensive dove attualmente sono ricoverate 2.642 persone (+27 rispetto a ieri). Sono 1.633.839 i guariti (+16.035), mentre gli attualmente positivi 575.979 (-3.953). Per quanto riguarda l'incremento dei nuovi casi nelle singole regioni si registrano: Lombardia 1.488, Veneto 1.715, Piemonte 609, Campania 1.021, Emilia Romagna 1.942, Lazio 1.254, Toscana 379, Sicilia 1.587, ...

Covid, screening di massa: 13 nuovi positivi tra Fano e Marotta. I dati di lunedì

1' di lettura Fano 11/01/2021 - Sono stati 3218 i tamponi effettuati oggi, lunedì 11 gennaio nella quarta giornata di screening contro il Covid 19, di cui 13 sono risultati positivi per una percentual ...

