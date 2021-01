Coronavirus, primo lotto del vaccino Moderna in Germania (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il primo lotto di vaccino Moderna contro il Coronavirus, che è stato approvato dall'Agenzia del farmaco europea la scorsa settimana, arriverà oggi in Germania. Lo ha dichiarato il ministro della Salute tedesco Jens Spahn. "La fornitura della vaccino arriverà oggi...domani sarà distribuito agli stati federali che potranno iniziare le vaccinazioni", ha detto Spahn parlando alla tv pubblica ZDF. Il ministro ha aggiunto che entro la fine del primo trimestre 2021 "attendiamo due milioni di dosi da Moderna e nel corso dell'anno ne abbiamo ordinate 50 milioni".Intanto, in Germania è stata superata la soglia dei 40.000 morti per Covid-19: stando ai dati diffusi dal Robert Koch Institute, nelle ultime 24 ore sono morte altre ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ildicontro il, che è stato approvato dall'Agenzia del farmaco europea la scorsa settimana, arriverà oggi in. Lo ha dichiarato il ministro della Salute tedesco Jens Spahn. "La fornitura dellaarriverà oggi...domani sarà distribuito agli stati federali che potranno iniziare le vaccinazioni", ha detto Spahn parlando alla tv pubblica ZDF. Il ministro ha aggiunto che entro la fine deltrimestre 2021 "attendiamo due milioni di dosi dae nel corso dell'anno ne abbiamo ordinate 50 milioni".Intanto, inè stata superata la soglia dei 40.000 morti per Covid-19: stando ai dati diffusi dal Robert Koch Institute, nelle ultime 24 ore sono morte altre ...

