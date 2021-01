Coronavirus, paura terza ondata: il bollettino dell’11 gennaio (Di lunedì 11 gennaio 2021) Filtrano anche oggi novità sull’emergenza sanitaria per il Coronavirus. Proprio di oggi le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, chiamato a pronunciarsi sull’attuale emergenza che potrebbe aggravarsi nelle prossime settimane. Alla luce di quanto sta accadendo in maniera più diffusa e generale in Europa, in particolar modo in Germania, Irlanda e Gran Bretagna, sembra infatti che anche l’Italia nelle prossime settimane possa trovarsi a fare i conti con una terza drammatica nuova ondata di contagi. Il bollettino dell’11 gennaio con tutti i numeri aggiornati dal Ministero della Salute. Covid-19, il bollettino dell’11 gennaio: 448 morti Quasi 3 milioni di casi dallo scoppio dell’epidemia, 12.532 nuovi positivi in ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Filtrano anche oggi novità sull’emergenza sanitaria per il. Proprio di oggi le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, chiamato a pronunciarsi sull’attuale emergenza che potrebbe aggravarsi nelle prossime settimane. Alla luce di quanto sta accadendo in maniera più diffusa e generale in Europa, in particolar modo in Germania, Irlanda e Gran Bretagna, sembra infatti che anche l’Italia nelle prossime settimane possa trovarsi a fare i conti con unadrammatica nuovadi contagi. Ilcon tutti i numeri aggiornati dal Ministero della Salute. Covid-19, il: 448 morti Quasi 3 milioni di casi dallo scoppio dell’epidemia, 12.532 nuovi positivi in ...

ABRUZZOLIVETV : #coronavirus . Riaprono le #scuole superiori in #abruzzo . 'Tanta voglia di tornare in classe, ma abbiamo paura' -… - salutedomani : CUORE E CORONAVIRUS, 4 SU 10 NON VANNO IN OSPEDALE PER PAURA DEL CONTAGIO. AL VIA LA CAMPAGNA DEI CARDIOLOGI INTERV… - rosiellopier : RT @tempoweb: Tasso di positività e ricoveri Il #COVID non arretra, il bollettino di oggi fa paura - tempoweb : Tasso di positività e ricoveri Il #COVID non arretra, il bollettino di oggi fa paura - serenel14278447 : Paura per un focolaio a Pechino: in 500mila tornano in lockdown -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus paura Il Coronavirus torna a crescere anche in Cina, paura dove è esplosa la pandemia Giornale di Sicilia Regione – Coronavirus: 1.254 positivi, 45 decessi e +1.113 guariti

Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 c ...

Coronavirus, paura terza ondata: il bollettino dell’11 gennaio

Filtrano anche oggi novità sull’emergenza sanitaria per il Coronavirus. Proprio di oggi le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, chiamato a pronunciarsi sull’attuale emergenza che potreb ...

Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 c ...Filtrano anche oggi novità sull’emergenza sanitaria per il Coronavirus. Proprio di oggi le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, chiamato a pronunciarsi sull’attuale emergenza che potreb ...