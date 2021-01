Coronavirus oggi a Milano, il bollettino Covid dell'11 gennaio (Di lunedì 11 gennaio 2021) Milano, 11 gennaio 2021 - Ancora cinque giorni sicuri in zona arancione. Poi, la Lombardia potrebbe passare in zona rossa con il nuovo Dpcm, in arrivo il 16 gennaio . " Secondo i nuovi parametri ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 11 gennaio 2021), 112021 - Ancora cinque giorni sicuri in zona arancione. Poi, la Lombardia potrebbe passare in zona rossa con il nuovo Dpcm, in arrivo il 16. " Secondo i nuovi parametri ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Coronavirus oggi: «Primo contagiato italiano a novembre 2019». Fatte 643.219 vaccinazioni, il 70% ... Il Sole 24 ORE UNICT – Sospesi esami e lezioni in presenza: le nuove regole in vigore

L’Università di Catania si adegua all’ordinanza regionale di Musumeci e sospende le lezioni e le attività in presenza in quasi tutti i casi. Cosa cambia e eccezioni.

Altri cinque decessi e 44 contagi da Covid nella nostra provincia. I ricoveri in terapia intensiva sono 14

E' di 44 casi positivi (36 dei quali sintomatici) e di 5 decessi il bilancio sanitario di oggi dal fronte Covid nella nostra provincia. Le vittime sono due donne di 84 e 88 anni e tre uomini di 72, 74 ...

