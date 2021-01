Coronavirus, news. Dpcm, ipotesi stretta su spostamenti. Oggi torna Italia divisa in fasce (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'Italia torna in giallo, tranne 5 Regioni in arancione. Il governo studia nuove misure in vigore dal 16, vertice con gli enti locali. Forse introdotta la zona bianca. Il tasso di positività risale al 13,3 per cento. Altri 361 i decessi. Aumentano i pazienti in intensiva. Oltre 643mila i vaccinati. Oggi attese nuove dosi. Le tensioni nella maggioranza, Renzi e Bellanova rilanciano l'ultimatum a Conte che propone un piano in tre passi Gualtieri: pronto lo scostamento di bilancio da 24 miliardi Leggi su tg24.sky (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'in giallo, tranne 5 Regioni in arancione. Il governo studia nuove misure in vigore dal 16, vertice con gli enti locali. Forse introdotta la zona bianca. Il tasso di positività risale al 13,3 per cento. Altri 361 i decessi. Aumentano i pazienti in intensiva. Oltre 643mila i vaccinati.attese nuove dosi. Le tensioni nella maggioranza, Renzi e Bellanova rilanciano l'ultimatum a Conte che propone un piano in tre passi Gualtieri: pronto lo scostamento di bilancio da 24 miliardi

matteosalvinimi : #Salvini: virus di origine naturale fuggito da esperimenti di laboratorio? Nato da manipolazioni? Nessuno può negar… - eziomauro : Coronavirus nel mondo: Germania verso 2 milioni di contagi, quasi 17mila nuovi casi - vaticannews_it : #10gennaio @acs_italia Cresce la minaccia terroristica in Africa #Colombia #Covid_19 Aumento dei contagi… - infoitsalute : Coronavirus, news. Dpcm, ipotesi stretta su spostamenti. Oggi torna Italia divisa in fasce - Cri_Pinna : RT @SkyTG24: Coronavirus, news. Dpcm, ipotesi stretta su spostamenti. Oggi torna Italia divisa in fasce -