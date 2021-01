Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi lunedì 11 gennaio: 45 decessi e 1.254 casi positivi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Su oltre diecimila tamponi nel Lazio si registrano 1.254 casi positivi, 45 decessi e 1.113 guariti. Diminuiscono i casi e le terapie intensive mentre aumentano i decessi e i ricoveri. Il rapporto tra ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Su oltre diecimila tamponi nelsi registrano 1.254, 45e 1.113 guariti. Diminuiscono ie le terapie intensive mentre aumentano ie i ricoveri. Il rapporto tra ...

ilpost : Per vedere come procede la vaccinazione nel mondo, abbiamo creato una mappa, aggiornata in tempo reale, che mostra… - repubblica : Coronavirus nel mondo: superata quota 90 milioni di casi. In Giappone nuova variante del virus [aggiornamento delle… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, superati i 90 milioni di casi nel mondo #Covid - grazianig : La situazione dei vaccini nel mondo, in tempo reale - potenzadoc : RT @russotweet: Vi pippate una polverina bianca, lavorata chimicamente, che nella migliore delle ipotesi si è fatta un viaggio transatlanti… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo: superata quota 90 milioni di casi. In Giappone nuova variante del virus la Repubblica Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi lunedì 11 gennaio: 45 decessi e 1.254 casi positivi

Su oltre diecimila tamponi nel Lazio si registrano 1.254 casi positivi, 45 decessi e 1.113 guariti. Diminuiscono i casi e le terapie intensive mentre aumentano i decessi e i ricoveri. Il rapporto tra.

Bollettino Coronavirus Protezione Civile 11 gennaio: i dati ufficiali

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS - La Protezione Civile ha emesso il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus ...

Su oltre diecimila tamponi nel Lazio si registrano 1.254 casi positivi, 45 decessi e 1.113 guariti. Diminuiscono i casi e le terapie intensive mentre aumentano i decessi e i ricoveri. Il rapporto tra.ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS - La Protezione Civile ha emesso il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus ...