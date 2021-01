Coronavirus | Livolsi & Partners | un' azienda su sei ha problemi di capitale di rischio

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Milano, 11 gen. (Labitalia) - Le aziende italiane, in sofferenza dalla scorsa primavera a causa dell'emergenza sanitaria, malgrado il sostegno dello Stato, continuano ad averedidi, così da essere esposte alla scalata da parte della concorrenza estera e da non poter investire nella crescita e nell'innovazione. Un'su sei hadi equity. E' necessario, oltre a una congrua gestione di parte dei 209 mld destinati all'Italia da Next Generation EU, agevolare e spingere gli italiani a indirizzare 170 miliardi il 10% dei 1.700 miliardi di liquidità che tengono sui propri conti correnti, neldidelle aziende. E' quanto sostiene uno studio della. ...