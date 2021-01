Coronavirus | le notizie Trovato nuovo paziente 1 | donna positiva a novembre 2019 LIVE

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Il1 di Covid-19 italiano sarebbe unamilanese di 25 anni, cui era stata fatta una biopsia della pelle per una dermatosi atipica, il 10. La scoperta è stata pubblicata sul British Journal of dermatology dai ricercatori guidati da Raffaele Gianotti, dell'Università Statale di Milano, in collaborazione con lo Ieo e il Centro diagnostico italiano. Molte le iniziative sono state promosse da Nord a Sud dal Comitato Priorità alla scuola, dalla Rete degli studenti e dai singoli istituti

RegioneER : ??#Coronavirus, l'aggiornamento: 2.193 nuovi positivi, di cui 1.038 asintomatici e 593 nuovi guariti. Già vaccinate… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, trovato nuovo paziente 1: una donna milanese di 25 anni, positiva al #Covid a novembre 2019 #ANSA - vaticannews_it : #10gennaio @acs_italia Cresce la minaccia terroristica in Africa #Colombia #Covid_19 Aumento dei contagi… - Filo2385Filippo : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, trovato nuovo paziente 1: una donna milanese di 25 anni, positiva al #Covid a novembre 2019 #ANSA https://t… - ACarella : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, trovato nuovo paziente 1: una donna milanese di 25 anni, positiva al #Covid a novembre 2019 #ANSA https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus notizie

Il Sole 24 ORE

Il vero paziente 1 positivo a Covid-19 in Italia sarebbe una donna di Milano di 25 anni. La giovane si era sottoposta a una biopsia della pelle per una ...I maggiori rischi per Italia, Cipro, Spagna e Portogallo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 gen - L'outlook per i rating sovrani dell'eurozona per il 2021 e' nel complesso negativo a caus ...