Coronavirus, le notizie. Studenti in piazza per la riapertura delle scuole. LIVE (Di lunedì 11 gennaio 2021) Iniziative sono state promosse da Nord a Sud dal Comitato Priorità alla scuola, dalla Rete degli Studenti e dai singoli istituti. La ministra dell'Istruzione ammette di essere "molto preoccupata". "Gli Studenti hanno bisogno di sfogare la loro socialità" dice, "tanto vale che lo facciano all'interno della loro classe". Il governo studia nuove misure in vigore dal 16. Oggi vertice con gli enti locali. Forse introdotta la zona bianca Leggi su tg24.sky (Di lunedì 11 gennaio 2021) Iniziative sono state promosse da Nord a Sud dal Comitato Priorità alla scuola, dalla Rete deglie dai singoli istituti. La ministra dell'Istruzione ammette di essere "molto preoccupata". "Glihanno bisogno di sfogare la loro socialità" dice, "tanto vale che lo facciano all'interno della loro classe". Il governo studia nuove misure in vigore dal 16. Oggi vertice con gli enti locali. Forse introdotta la zona bianca

RegioneER : ??#Coronavirus, l'aggiornamento: 2.193 nuovi positivi, di cui 1.038 asintomatici e 593 nuovi guariti. Già vaccinate… - vaticannews_it : #10gennaio @acs_italia Cresce la minaccia terroristica in Africa #Colombia #Covid_19 Aumento dei contagi… - RegioneER : ??#Coronavirus, a Bologna VACCINI anche di SERA, fino alle 22: +200 somministrazioni per ogni sessione aggiuntiva.… - Ceinge : RT @AnsaScienza: #coronavirus , un anno fa la prima mappa genetica, oggi depositate piu' di 300.000 sequenze. Su #ansascienza l'analisi del… - SaCe86 : Coronavirus ultime notizie. Azzolina: la Dad non funziona più. Giovedì esperti Oms a Wuhan per accertare origini vi… -