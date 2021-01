Coronavirus, le news. Il bollettino: 12.532 contagi su 91.656 tamponi, 448 i decessi (Di martedì 12 gennaio 2021) Secondo i dati del ministero della Salute il tasso positivi/test è al 13,6%. Aumentano terapie intensive (+27) e ricoveri ordinari (+176 ). Definita la bozza del Recovery plan: più fondi a scuola e digitale. Presentato il Piano Pandemico, dovrà essere discusso con le Regioni. Una donna milanese è il nuovo "paziente1", contagiata nel novembre 2019. Il 30 ottobre 2020 il medico della Clinica Dermatologica dell’Università milanese aveva spiegato ai Sky TG24 la portata della scoperta Leggi su tg24.sky (Di martedì 12 gennaio 2021) Secondo i dati del ministero della Salute il tasso positivi/test è al 13,6%. Aumentano terapie intensive (+27) e ricoveri ordinari (+176 ). Definita la bozza del Recovery plan: più fondi a scuola e digitale. Presentato il Piano Pandemico, dovrà essere discusso con le Regioni. Una donna milanese è il nuovo "paziente1",ata nel novembre 2019. Il 30 ottobre 2020 il medico della Clinica Dermatologica dell’Università milanese aveva spiegato ai Sky TG24 la portata della scoperta

Rinaldi_euro : San Gennaro fa il miracolo: in Campania inoculati il 101,7% dei vaccini disponibili - matteosalvinimi : #Salvini: virus di origine naturale fuggito da esperimenti di laboratorio? Nato da manipolazioni? Nessuno può negar… - LaStampa : Coronavirus: per Google Maps i contagi in Veneto arrivano da cenoni e veglioni - labo_franco : RT @adrianobusolin: credo che se sommiamo i danni delle ultime 2 #guerre sono #acquafresca rispetto a quello che stanno facendo e faranno d… - LaraEsposito20 : RT @infosec202002: San Gennaro fa il miracolo: in Campania inoculati il 101,7% dei vaccini disponibili Link all'articolo --> -