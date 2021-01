Coronavirus Lazio: 1.254 nuovi positivi, 45 decessi. I casi a Roma sotto quota 500 (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'assessore D'Amato: "Su oltre 10mila posti disponibili sono 6.193 le prenotazioni da parte degli studenti per effettuare i test rapidi antigenici da quando è partito il servizio 'scuola sicura'". Alle 12 di oggi le vaccinazioni somministrate hanno superato quota 71 mila, più... Leggi su repubblica (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'assessore D'Amato: "Su oltre 10mila posti disponibili sono 6.193 le prenotazioni da parte degli studenti per effettuare i test rapidi antigenici da quando è partito il servizio 'scuola sicura'". Alle 12 di oggi le vaccinazioni somministrate hanno superato71 mila, più...

