Coronavirus Italia: bollettino di oggi 11 gennaio (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo i 18.627 nuovi casi di Coronavirus e i 361 decessi di ieri l’aggiornamento sui contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento I casi delle ultime 24 ore suddivisi regione per regione: in Molise 25 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 1 decesso. In Veneto 1.715 nuovi positivi e 38 decessi. Dati che, rispettivamente, portano il conteggio totale degli infetti da inizio epidemia a 287.701 e quello dei morti a 7.427. I bollettini del lunedì, tuttavia, hanno presentato spesso in questi mesi un rallentamento dei numeri, per normali ritardi nel caricamento dei dati nel fine settimana. Sostanzialmente stabile la situazione negli ospedali, con 2.994 ricoverati (+2) nei reparti non critici, ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo i 18.627 nuovi casi die i 361 decessi di ieri l’aggiornamento sui contagi diincon ildidel Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento I casi delle ultime 24 ore suddivisi regione per regione: in Molise 25 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 1 decesso. In Veneto 1.715 nuovi positivi e 38 decessi. Dati che, rispettivamente, portano il conteggio totale degli infetti da inizio epidemia a 287.701 e quello dei morti a 7.427. I bollettini del lunedì, tuttavia, hanno presentato spesso in questi mesi un rallentamento dei numeri, per normali ritardi nel caricamento dei dati nel fine settimana. Sostanzialmente stabile la situazione negli ospedali, con 2.994 ricoverati (+2) nei reparti non critici, ...

