Roma, 11 gen. (Adnkronos) – E' iniziata la riunione sulla misure per l'emergenza Covid convocata dal ministro Francesco Boccia con regioni, Anci e Upi, a cui partecipa anche il ministro della Salute, Roberto Speranza. Tra i presidenti presenti Fontana, Spirli, Bonaccini, Toti, De Luca, Marsilio, Toma. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus iniziata Coronavirus: iniziata riunione governo-regioni Il Tempo Civitanova Marche, dal 12 al 17 gennaio screening gratuito presso il 'Palarisorgimento'

Inizia martedì 12 gennaio e si protrarrà fino a domenica 17 gennaio lo screening di massa, gratuito, per i comuni di Civitanova Marche, Morrovalle, Montecosaro, Monte San Giusto. L’esame si svolgerà p ...

Coronavirus: parte lo screening nella zona di Civitanova, coinvolta anche la città di Monte San Giusto

Inizia martedì 12 gennaio e si protrarrà fino a domenica 17 gennaio lo screening di massa, gratuito, per i comuni di Civitanova Marche, Morrovalle, Montecosaro, Monte San Giusto. L'esame si svolgerà p ...In questo articolo si parla di attualità, regione marche, pesaro, monte san giusto, comunicato stampa, screening di massa ...