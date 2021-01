Coronavirus in Toscana: 29 morti, oggi 11 gennaio. E 379 nuovi contagi (Di lunedì 11 gennaio 2021) ono 29 i morti per Coronavirus, oggi 11 gennaio, in Toscana: si tratta di 18 donne e 11 uomini con età media di 83 anni. Mewntre sono 379 i nuovi contagiati, con età medfia di 43 anni circa (il 19% ha meno di 20 anni, il 25% tra 20 e 39 anni, il 32% tra 40 e 59 anni, il 18% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente Leggi su firenzepost (Di lunedì 11 gennaio 2021) ono 29 iper11, in: si tratta di 18 donne e 11 uomini con età media di 83 anni. Mewntre sono 379 iati, con età medfia di 43 anni circa (il 19% ha meno di 20 anni, il 25% tra 20 e 39 anni, il 32% tra 40 e 59 anni, il 18% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più). Icasi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente

SusannaCeccardi : Aghi troppi grandi, siringhe sbagliate e difficili da maneggiare. Le prime forniture di siringhe inviate dal super-… - regionetoscana : #covid19 #coronavirus Online il nuovo portale per seguire in tempo reale l'andamento della campagna di vaccinazione… - toscananotizie : #Coronavirus, i dati in #Toscana, #11gennaio, ultime 24 ore: 379 nuovi casi (età media 43 anni) 29 decessi 5.650 ta… - CasentinoI : Coronavirus: in Toscana 379 nuovi casi, età media 43 anni. 29 decessi - iltirreno : La Regione Toscana assume infermieri: le anticipazioni sul bando -