Coronavirus in Italia, il bollettino dell’11 gennaio: sale il tasso di positività (Di lunedì 11 gennaio 2021) I dati di oggi del Coronavirus Diminuiscono i contagi da Coronavirus di pari passo ai tamponi. Però, aumenta il tasso di positività: 13,7% (+0,3% rispetto a ieri). GLI AGGIORNAMENTI In 24h 12.532 positivi su 91.656 test effettuati. Rispettivamente, -6.095 infetti e -48.102 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 10 gennaio. Inoltre aumentano le terapie intensive, +27. sale anche il numero dei ricoveri, +176 persone ricoverate da ieri a oggi. Contemporaneamente, aumenta il numero dei guariti, 16.035 (+4.861 rispetto ai dati del 10 gennaio). In 24h sono morte 448 persone a causa del Covid-19 in Italia. Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino del 10 gennaio Nel ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) I dati di oggi delDiminuiscono i contagi dadi pari passo ai tamponi. Però, aumenta ildi: 13,7% (+0,3% rispetto a ieri). GLI AGGIORNAMENTI In 24h 12.532 positivi su 91.656 test effettuati. Rispettivamente, -6.095 infetti e -48.102 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 10. Inoltre aumentano le terapie intensive, +27.anche il numero dei ricoveri, +176 persone ricoverate da ieri a oggi. Contemporaneamente, aumenta il numero dei guariti, 16.035 (+4.861 rispetto ai dati del 10). In 24h sono morte 448 persone a causa del Covid-19 in. Leggi anchein, ildel 10Nel ...

emenietti : in un contesto nazionale di vaccinazioni a un buon ritmo, il dato della lombardia continua a essere imbarazzante.… - Affaritaliani : LEGGI ?? Paolo Bianchini, fondatore di Mio Italia, Movimento imprese ospitalità: 'Nessuna evidenza scientifica tra l… - SkyTG24 : Coronavirus, news. Dpcm, ipotesi stretta su spostamenti. Oggi torna Italia divisa in fasce - SwimSwam_Italia : L’Impatto Del Cloro Sul Coronavirus Gli Studi Più Recenti - serenel14278447 : In Italia 12.532 nuovi casi e 448 morti. Il tasso di positività al 13,7%: il bollettino di oggi. Con meno tamponi. -