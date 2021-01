Coronavirus in Italia, crescono terapie intensive e ricoveri (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – Sono 12.532 i nuovi contagi da Coronavirus nel nostro Paese nelle ultime 24 ore, a fronte di 91.656 tamponi effettuati. Le vittime sono 448. Salgono sia i ricoveri in terapia intensiva che quelli nei reparti ordinari mentre il rapporto positivi/tamponi è al 13,6%. Questi i dati del bollettino di oggi, lunedì 11 gennaio, diffuso dal ministero della Salute Intanto, la terza ondata di contagi sembra ormai sempre più inevitabile. A confermarlo lo stesso Premier Giuseppe Conte: “Sta arrivando un’impennata” di contagi “dopo Gran Bretagna, Irlanda e Germania sta arrivando anche da noi: non sarà facile, dobbiamo fare ancora dei sacrifici”, ha detto parlando al Tg 3. Per Agostino Miozzo, medico e coordinatore del Cts, “la cosiddetta immunità di gregge non arriverà prima della fine dell’estate, verso l’autunno” dice in un’intervista a Il ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – Sono 12.532 i nuovi contagi danel nostro Paese nelle ultime 24 ore, a fronte di 91.656 tamponi effettuati. Le vittime sono 448. Salgono sia iin terapia intensiva che quelli nei reparti ordinari mentre il rapporto positivi/tamponi è al 13,6%. Questi i dati del bollettino di oggi, lunedì 11 gennaio, diffuso dal ministero della Salute Intanto, la terza ondata di contagi sembra ormai sempre più inevitabile. A confermarlo lo stesso Premier Giuseppe Conte: “Sta arrivando un’impennata” di contagi “dopo Gran Bretagna, Irlanda e Germania sta arrivando anche da noi: non sarà facile, dobbiamo fare ancora dei sacrifici”, ha detto parlando al Tg 3. Per Agostino Miozzo, medico e coordinatore del Cts, “la cosiddetta immunità di gregge non arriverà prima della fine dell’estate, verso l’autunno” dice in un’intervista a Il ...

