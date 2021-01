Coronavirus in Italia, bollettino 11 gennaio: 12.532 casi su 91.656 tamponi, 448 morti (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 12.532 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 18.627. I tamponi effettuati sono in calo: 91.656 contro i 139.758 di ieri. La percentuale di positivi è al 13,6% (ieri 13,3%). Sono 448 i morti, 27 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute dell'11 gennaio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 2.642, con 168 nuovi ingressi (LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 12.532 i nuovidiregistrati in, mentre ieri erano stati 18.627. Ieffettuati sono in calo: 91.656 contro i 139.758 di ieri. La percentuale di positivi è al 13,6% (ieri 13,3%). Sono 448 i, 27 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute dell'11(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 2.642, con 168 nuovi ingressi (LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE).

