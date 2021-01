Coronavirus | il bollettino di oggi | 12 532 nuovi casi e 448 morti Continuano ad aumentare i ricoveri Il tasso di positività al 13 | 6%

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Sono 12.532 idiregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 18.627 di ieri, ma a fronte di un numero inferiore di tamponi, 91.656, quasi 50mila meno di ieri. Ildisale, dunque, dal 13,3% registrato domenica al 13,67% di. In aumento i decessi, 448 con i 361 di ieri, per un totale di 79.203 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora in crescita iordinari, 23.603 (+176), e anche le terapie intensive, 2.642 (+27) con 168 ingressi giornalieri. I guariti sono 16.035 in più. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce ilgiornaliero del ministero della Salute, sono 575.979 (-3.953). 549.734 (-4.156) di quali si trovano in isolamento domiciliare. La regione il maggiore incremento ...