Coronavirus, i dati: 12.532 nuovi casi con 91mila tamponi. Altri 448 morti. Il tasso di positività al 13,7% (Di lunedì 11 gennaio 2021) Oggi lunedì 11 gennaio in Italia si registrano 12.532 nuovi casi di Coronavirus, frutto di 91.656 tamponi processati. Il tasso di positività, il rapporto tra positivi e test, si attesta al 13,7%. Il bollettino del ministero della Salute comunica Altri 448 morti. Salgono sia i ricoveri in area medica (+176), sia quelli in terapia intensiva: +27, con 168 nuovi ingressi. I guariti nelle ultime 24 ore sono 16.035. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Oggi lunedì 11 gennaio in Italia si registrano 12.532di, frutto di 91.656processati. Ildi, il rapporto tra positivi e test, si attesta al 13,7%. Il bollettino del ministero della Salute comunica448. Salgono sia i ricoveri in area medica (+176), sia quelli in terapia intensiva: +27, con 168ingressi. I guariti nelle ultime 24 ore sono 16.035. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

